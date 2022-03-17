شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب أمين: فخور بما يقدمه الجمباز المصري ونسعى لحصد المزيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز عن شكره وتقديره للدولة المصرية والتى لم يبخل على اللعبة وكان السند الكبير لنا خلال الفترة الماضية.

وأضاف أمين أننا علينا أن نفتخر بما وصلت له مصر خلال الأعوام الماضية وامتلاكنا لبنية تحتية قوية قادرة على استضافة كبرى بطولات العالم وأيضا وجود عدد كبير من الكوادر الشابة القادرة على التنظيم والإشراف عليها.

وأوضح أننا سعداء بالمستوى الفني الذي وصل إليه لاعبينا خلال الفترة المقبلة وسنسعى للتطور والتقدم بشكل كبير في الفترة المقبلة.

ويقام حاليا حفل افتتاح كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات 2022 والذي يقام على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي في الفترة من 17 وحتى 20 مارس الجاري.

ويحضر الحفل عدد كبير من القيادات الدولية مثل الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والياباني موري وتانابي رئيس الاتحاد الدولي للجمباز، واللواء أركان حرب خالد شكري رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة، وعبد الرحمن الشاسكي رئيس الاتحاد الاسيوي للجمباز، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث.

أحد عروض الحفل



إحدى فقرات الحفل



استعراض إحدى الفرق فى افتتاح بطولة العالم للجمباز



استعرضات الحفل



أشرف صبحى ومسئولو الجمباز



افتتاح بطولة العالم للجمباز



الجمباز



تقديم افتتاح حفل بطولة العالم للجمباز



جانب من استعراضات الحفل



جانب من الحضور



جانب من العروض



جانب من فقرات الجمباز



جانب من فقرات الحفل



حفل افتتاح بطولة الجمباز



حفل الافتتاح