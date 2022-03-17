شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو المصري يشاركون في التدريبات بعد قرارات الإدارة بخصم 10% من العقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد لاعبو النادي المصري إلى التدريبات بشكل طبيعي، وذلك خلال المران المقام حالياً بمعسكر الفريق ببرج العرب، بعد القرارات الحاسمة التي اتخذتها إدارة النادي خلال الساعات الماضية، بخصم 10% من العقود، عقب امتناع اللاعبين عن نزول التدريبات أمس بداعي تأخر بعض المستحقات المادية.

و رفض لاعبو النادي المصري، النزول إلى ملعب التدريب أمس الأربعاء، بمعسكرهم المقام ببرج العرب استعدادا لمواجهة القطن الكاميروني، وذلك بداعي عدم حصولهم على بعض المستحقات المتأخرة وهي مستحقات فبراير الماضي ومارس الجاري، بالإضافة إلى 3 مكافآت فوز بالدوري والكونفدرالية.

وقرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، خصم 10٪ من عقد كل لاعب في صفوف الفريق، بعدما رفض اللاعبون النزول إلى التدريب اليوم، احتجاجا على قرار الإدارة في وقت سابق بإيقاف المستحقات لحين تحسن النتائج.

ويستعد النادي المصري لمواجهة القطن الكاميروني فى مباراة حاسمة على صدارة المجموعة، والتى من المقرر أن تجمع الفريقين الأحد المقبل باستاد برج العرب في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات.

وانتزع النادي المصري صدارة مجموعته بكأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز على ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، بينما تعادل مازيمبي الكونغولي مع القطن الكاميروني، وتراجع مازيمبي إلى المركز الثاني برصيد 7 نقاط أيضاً، وفي المركز الثالث جاء فريق أوتوهو الكونغولي برصيد 4 نقاط، ويحتل القطن الكاميروني المركز الأخير برصيد 3 نقاط.