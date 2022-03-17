شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع مجلس إدارة سيتى كلوب مع مديرى الأكاديميات لمناقشة خطة العمل فى شهر رمضان والصيف المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد العميد محمد مرجان، رئيس مجلس إدارة شركة سيتى كلوب لإدارة المنشآت الرياضية، اجتماعا أمس الأربعاء مع مديرى الأكاديميات الرياضية من نجوم وأبطال مصر فى جميع الرياضات، بحضور الكابتن طارق محروس المسؤول عن النشاط الرياضى وعضو مجلس الادارة، للاطلاع على خطتهم لتطوير أنشطتهم قبل بدء موسم الصيف.

وتطرق اجتماع مرجان مع مديرى الأكاديميات إلى عدة ملفات أهمها، مراعاة صحة المصريين فى مختلف فروع أندية سيتى كلوب، ولياقة الشباب، والقضاء على الأمية الرياضية، وخطط تطوير البنية التحتية الرياضية لمنح الفرصة لكل مصرى لممارسة الرياضة بشكل سليم، وكيفية تطوير الرياضة المصرية لتقديم أفضل حاضنة مواهب رياضية والوصول لأفضل نتيجة بأسرع وقت.

وشدد مرجان خلال الاجتماع مع مديرى الأكاديميات على سرعة تلبية احتياجات جميع الأندية والعمل على وصول مستويات المدربين والأدوات والبرامج التدريبية فى الأكاديميات لمعدلات عالمية فى كل المدن بدون تفرقة قبل بدء موسم الصيف، بجانب انشاء أكاديميات جديدة وخطط مختلفة للتدريب والإدارة.

وتعاهد الجميع على العمل بأقصى طاقة لمحو الأمية الرياضية فى مدن مصر ونقل خبرات الأبطال الأوليمبيين والعالميين من مديرين الأكاديميات لأعضاء النادى المشتركين فى الأكاديمية.

من جانبه، قال حسن يسرى مدير أكاديمية كرة اليد أن اجتماع اليوم تم خلاله طرح رؤية الإدارة الجديدة للاتفاق على خطط العمل فى الفترة المقبلة، حيث تتضمن رؤية جديدة لمزيد من التطوير والارتقاء بأداء الأكاديميات الرياضية فى سلسلة أندية سيتى كلوب.

أضاف يسرى إلى أنه تم التركيز خلال الاجتماع على خطط فصل الصيف، بجانب خطة العمل المخصصة لشهر رمضان المبارك حيث سيتم تعديل مواعيد التدريبات للتماشى مع طبيعة الشهر الكريم والذى يرتبط بمواعيد الصيام والإفطار وسيتم اختيار الأفضل بناءً على تلك المواعيد وصحة لاعبى الأكاديميات.

كما أكد سيد معوض، المدير الفنى لأكاديمية كرة القدم انه سعيد بالعمل فى بيئة محترفة مثل سيتى كلوب، ويتطلع لترك بصمة جيدة فى أكاديميات كرة القدم بسلسلة الأندية فى مختلف المحافظات، وتم التطرق خلال اجتماع اليوم لخطة العمل فى الفترة المقبلة، حيث تم عرض مقترحات على العميد محمد مرجان رئيس مجلس إدارة شركة سيتى كلوب ومناقشتها لبدء التنفيذ الفورى خلال فصل الصيف وشهر رمضان المبارك.

وقال أشرف الفار مدير النشاط الرياضى انه تم توجيه الدعوة لمسئولى الأكاديميات الرياضية فى سلسلة أندية سيتى كلوب، لحضور اجتماع اليوم الذى جاء مثمرًا حيث تم طرح خطط ورؤية مديرى الأكاديميات للعمل فى أهم فصول السنة سواء شهر رمضان المبارك أو فترة الأجازة خلال فصل الصيف لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة من الأكاديميات للمشتركين وأولياء الأمور.

فيما أكد طارق محروس المسؤول عن النشاط الرياضى وعضو مجلس الإدارة، انه سعيد أيضا بالاجتماع اليوم لعرض خطط مديرى الأكاديميات على المجلس والعميد محمد مرجان رئيس مجلس الإدارة حيث تم التطرق لكل الأمور الخاصة بالاستعداد لشهر رمضان حيث سيتم وضع جداول العمل بما يتماشى مع طبيعة الشهر الكريم وكذلك بما يضمن الحفاظ على صحة اللاعبين.

كما تم التطرق خلال الاجتماع لخطط تطوير الأكاديميات وخاصة خلال فصل الصيف عقب نهاية الدراسة والتى سيتم فيها وضع برامج خاصة لرفع مستوى كل الأكاديميات ولاعبيها.