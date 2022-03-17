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الأهلي يخوض مرانه الأخير قبل موقعة المريخ السوداني.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الأهلي مرانه الختامي ضمن التحضير لمباراته ضد المريخ السوداني غدا الجمعة في خامس جولات دور المجموعات لبطولة دوري إفريقيا، وطموحه في المنافسة على الصعود إلى ربع النهائي.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا برصيد 4 نقاط متساويا مع المريخ والهلال السودانيين.

ويقام المؤتمر في السادسة والنصف مساء اليوم الخميس باستاد الأهلي we السلام، ومن المقرر أن يقوم موسيماني وكابتن الفريق بالحديث عن المباراة والرد على أسئلة وسائل الإعلام المختلفة الخاصة بالمباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المريخ السوداني في السادسة من مساء غد الجمعة على ملعب الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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