شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض مرانه الأخير قبل موقعة المريخ السوداني.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الأهلي مرانه الختامي ضمن التحضير لمباراته ضد المريخ السوداني غدا الجمعة في خامس جولات دور المجموعات لبطولة دوري إفريقيا، وطموحه في المنافسة على الصعود إلى ربع النهائي.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا برصيد 4 نقاط متساويا مع المريخ والهلال السودانيين.

ويقام المؤتمر في السادسة والنصف مساء اليوم الخميس باستاد الأهلي we السلام، ومن المقرر أن يقوم موسيماني وكابتن الفريق بالحديث عن المباراة والرد على أسئلة وسائل الإعلام المختلفة الخاصة بالمباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المريخ السوداني في السادسة من مساء غد الجمعة على ملعب الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.