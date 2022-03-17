شكرا لقرائتكم خبر عن حكمان التايكوندو يحصلان على لقب الأفضل فى بطولة كأس الرئيس الآسيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الثنائى إسماعيل عبد المجيد، وميرفت عمران، الحكمان الدوليان فى التايكوندو، على كأس أفضل حكم فى بطولة كأس الرئيس الآسيوية، والتى أقيمت بإيران الأيام الماضية.

وتسلم الحكمان شهادة وميدالية من رئيس الاتحاد الدولى للعبة تشونج وون تشو، فى ختام البطولة، والتى انتهت فعالياتها السبت الماضى.

وحرص مجلس ادارة اتحاد التايكوندو على تهنئة الحكمان لما حصلا عليه من كأس افضل حكمان فى البطولة والتى شهدت حضور رئيس الاتحاد الدولى للتايكوندو.

ويشارك منتخب التايكوندو فى منافسات بطولة العالم للبومزا، المقرر إقامتها فى كوريا الجنوبية خلال أبريل المقبل.

وأقام اتحاد التايكوندو تصفيات للاعبى المنتخب الأول على مدار يومين، بصالة اتحاد الشرطة الرياضى، للاستقرار على قوام المنتخب المقرر الاستعانة به فى المعسكرات والبطولات الفترة المقبلة ومن بينها بطولة العالم.