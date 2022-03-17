شكرا لقرائتكم خبر عن فراس بن عيفية وأوفا يقودان تشكيل إيسترن كومبانى أمام طلائع الجيش بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علاء عبد العال المدير الفنى لإيسترن كومبانى عن تشكيلة الفريق فى مباراة طلائع الجيش اليوم ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالى:

حراسة المرمى: أحمد بوسكا

خط الدفاع: الحسينى طه - كمال أبو الفتوح - أحمد عبد الموجود (جودة) - محمد صالح

خط الوسط: عبدالعزيز موسى -محمود نعيم -أحمد متعب - بليل آيت مالك

الهجوم: فراس بن عيفية - أحمد أوفا

البدلاء :عمرو حسام - صابر الشيمى - أيمن غباشى - محمد بن على طرابلسى - عمر أحمد فاروق (ميره) -أحمد تمساح - عماد ميهوب - بنچامين - يوسف مجدى عبد الغني

ويحتل فريق إيسترن كومباني المركز السادس عشر في ترتيب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم برصيد 9 نقاط جمعهم من خوض 12 مباراة فز مرتين وتعادل في ثلاثة وتلقى 7 هزائم وسجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلت شباكه 23 هدفا كأضعف خط دفاع في المسابقة.

بينما يحتل طلائع الجيش المركز الرابع عشر على جدول الترتيب برصيد 13 نقطة جمعهم من 12 مباراة فاز في ثلاثة لقاءات وتعادل في أربعة وتلقى 5 هزائم ونجح لاعبوه في تسجيل 5 أهداف كأضعف خط هجوم مع الإسماعيلي، بينما استقبلت شباكه 12 هدفا.

ويسعى إيسترن كومباني لمواصلة صحوته الأخيرة منذ بطولة كأس الرابطة، والتي أدت إلى تغير نتائجه بشكل كامل، حيث تعادل مع الاتحاد والمصرى وفاز على سيراميكا وإنبى، والفوز على غزل المحلة في كأس مصر.