شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن برنامج منتخب مصر قبل مباراتى السنغال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر، بقيادة كارلوس كيروش، لخوض مباراتين غاية فى الأهمية أمام السنغال يومى 25 و29 مارس المقبل، فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.س: متى ينطلق معسكر منتخب مصر لمباراتى السنغال؟
ج: ينطلق معسكر منتخب مصر لمباراتى السنغال يوم الأحد المقبل بالقاهرة.س: متى يعلن كيروش قائمة منتخب مصر؟
ج: يعلن الخواجة القائمة النهائية لمباراتى السنغال يوم السبت المقبل.س: أين يتدرب منتخب مصر قبل مباراة السنغال الأولى؟
ج: يستضيف ملعب الدفاع الجوى تدريبات المنتخب قبل مباراة السنغال، وسيقام مران وحيد للمنتخب على ستاد القاهرة.
س: كم لاعبا سيتم اختيارهم فى القائمة؟
ج: ستضم قائمة منتخب مصر لمباراتى السنغال 23 لاعبا فقط، حيث يرفض كيروش وجهازه فكرة ضم 26 أو 28 لاعبا.
ج: كشف مسئولو منتخب مصر أن قائمة الفراعنة لمباراتى السنغال فى تصفيات كأس العالم لن تشهد وجوها جديدة بشكل كبير، وستكون الأولوية للاعبين الذين سبق ضمهم من قبل للمنتخب لتعويض الغيابات فى صفوف الفراعنة مثل أكرم توفيق وأحمد حجازى، وأوضح مسئولو المنتخب أن الرباعى محمد هانى ظهير أيمن الأهلى وزميله ياسر ابراهيم قلب الدفاع ومحمد حمدى ظهير أيسر بيراميدز وزميله إبراهيم عادل هم الأقرب لدعم قائمة الفراعنة فى المعسكر المقبل.