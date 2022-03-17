شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن برنامج منتخب مصر قبل مباراتى السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر، بقيادة كارلوس كيروش، لخوض مباراتين غاية فى الأهمية أمام السنغال يومى 25 و29 مارس المقبل، فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

س: متى ينطلق معسكر منتخب مصر لمباراتى السنغال؟

ج: ينطلق معسكر منتخب مصر لمباراتى السنغال يوم الأحد المقبل بالقاهرة.

س: متى يعلن كيروش قائمة منتخب مصر؟

ج: يعلن الخواجة القائمة النهائية لمباراتى السنغال يوم السبت المقبل.

س: أين يتدرب منتخب مصر قبل مباراة السنغال الأولى؟

ج: يستضيف ملعب الدفاع الجوى تدريبات المنتخب قبل مباراة السنغال، وسيقام مران وحيد للمنتخب على ستاد القاهرة.

س: كم لاعبا سيتم اختيارهم فى القائمة؟

ج: ستضم قائمة منتخب مصر لمباراتى السنغال 23 لاعبا فقط، حيث يرفض كيروش وجهازه فكرة ضم 26 أو 28 لاعبا.