شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يكشف حقيقة التعاقد مع حسام حسن.. ويؤكد: هناك من يرغب في رحيل حمد إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب يحيي الكومي رئيس نادي الإسماعيلي عن سعادته بتحقيق أول فوز للدراويش في الدوري المصري بعد التغلب على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء بالجولة الـ13 من عمر مسابقة الدوري.

قال رئيس الإسماعيلي في تصريحاته لبرنامج (في الملعب وانت سايق ) مع إبراهيم فايق على إذاعة ميجا اف ام : "كنا بحاجة للفوز من أجل الاستقرار وتخطي النتائج السلبية وهو ماحدث".

وبسؤاله عن مفاوضات حسام حسن: "الحديث عن التعاقد مع حسام حسن هي شائعات مغرضة".

وأضاف: "بالفعل تحدثت مع حسام حسن من قبل التعاقد مع حمد ابراهيم لكنه اكد احترامه للاسماعيلي وطلب مني الحديث مع محمد مصيلحي ورفضت ذلك".

وشدد: "هناك بعض الاعضاء داخل المجلس كانت ترغب في تغيير الجهاز الفني بقيادة حمد ابراهيم لكنكي يحدث ذلك ومدير فني حقق ٤ نقاط من ٤ مباريات في الوقت الذي حقق غيره ٣ نقاط في ٩ مباريات "

واكمل: "اللاعبين يحبون حمد إبراهيم من غير المعقول أن اقوم بتغيره فهم يحبونه والاعضاء التى تطالب برحيله هي من طلبت بالتعاقد معه".