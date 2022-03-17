شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف يستعيد ذكرى هدف حسام حسن في الجزائر 1990: قيمته الذهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، من الذاكرة هدف حسام حسن نجم منتخب مصر السابق في شباك الجزائر، والذى قاد الفراعنة للتأهل إلى كأس العالم 1990 للمرة الثانية في تاريخ مصر.

ونشر الحساب الرسمي للكاف بالعربى على موقع "تويتر"، فيديو للهدف معلقا عليها: "هدف قيمته الذهب.. رأسية حسام حسن في الدقائق الأولى أمام الجزائر أمنت للفراعنة الصعود إلى كأس العالم 1990 للمرة الثانية في التاريخ".

وكان المنتخب المصري قد تأهل للمرحلة الثانية مباشرة في التصفيات، بعد أن جنبه الاتحاد الدولي المشاركة في الجولة الأولى، وأجريت المرحلة الثانية للمرة الأولى بنظام المجموعات، حيث تم تقسيم الـ16 منتخب المتأهل للمرحلة الثانية إلى 4 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، حيث تصعد المنتخبات الأربعة المتصدرة لكل مجموعة للمرحلة الثالثة والأخيرة، وضمت مجموعة مصر وليبيريا ومالاوى وكينيا.

مشوار الفراعنة

بدأ المنتخب مشواره بمواجهة ليبيريا فى القاهرة، وفاز (2-0)، ثم لعب مع مالاوى فى الجولة الثانية وتعادل المنتخبان (1-1)، ولعب في الجولة الثالثة مع كينيا في نيروبي وتعادل المنتخبان سلبيا، ثم مع ليبيريا فى "منريفا"، وخسر بهدف نظيف، ثم فازت مصر في المباراتين الأخيرتين بالقاهرة على مالاوى وكينيا بنتيجة (1-0) و ( 2-0) على الترتيب، لتتصدر مصر المجموعة برصيد 8 نقاط، وتصعد للجولة الثالثة والأخيرة.

وتأهل للمرحلة الثالثة 4 منتخبات، وهى مصر والجزائر والكاميرون وتونس، وأجريت قرعة لتحديد مواجهتين بين المنتخبات الأربعة، حيث وقعت مصر أمام الجزائر، ووقعت تونس أمام الكاميرون، ليصعد الفائزان من المواجهتين إلى كأس العالم 1990.

صدام عربي

لعبت مصر مباراتها الأولى أمام الجزائر فى استاد "17جوان" بمدينة قسطنينية الجزائرية، وتعادل المنتخبان بدون أهداف. يوم الأحد الثامن من أكتوبر عام 1989.

وفي لقاء العودة بالقاهرة نجح الفراعنة تحت قيادة الجنرال الراحل محمود الجوهري في تحقيق الفوز بهدف نظيف أحرزه حسام حسن في الدقيقة الرابعة من بداية اللقاء.