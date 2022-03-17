شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يحذر لاعبى الأهلى من انتفاضة المريخ وتكرار أخطاء موقعة الذهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على تحذير لاعبيه من صحوة المريخ السوداني قبل مباراة الغد التي تجمعهما في خامس جولات دور المجموعات لبطولة دوري إفريقيا، وطموحه في المنافسة على الصعود إلى ربع النهائي.

وطالب موسيماني لاعبي الأهلي بضرورة التركيز الشديد في مباراة المريخ السوداني وتحقيق الهدف المطلوب من المباراة وعدم ترك الفرصة للخصم في السيطرة على مجريات اللعب، وضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم في حسم المباراة لصالحهم وعدم ارتكاب أخطاء تكلف فريقه استقبال أهداف.

كما حذر موسيماني لاعبيه من تكرار أخطاء مباراة الذهاب بين الفريقين بعدما تراجع أداء لاعبيه وكان نتيجته استقبال هدفين كان سيكلف الفريق الأحمر خسارة نقطتين ثمينتين لولا تسجيل هدف الفوز بنقاط المباراة في الربع ساعة الأخيرة عن طريق عمرو السولية.

ويحضر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، وكابتن الفريق، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق أمام المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

يقام المؤتمر في السادسة والنصف مساء اليوم الخميس باستاد الأهلي we السلام، ومن المقرر أن يقوم موسيماني وكابتن الفريق بالحديث عن المباراة والرد على أسئلة وسائل الإعلام المختلفة الخاصة بالمباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المريخ السوداني في السادسة من مساء غد الجمعة على ملعب الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.