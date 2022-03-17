شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 17 مارس 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ،كيروش يعلن قائمة منتخب مصر لمباراتى السنغال السبت المقبل وتضم 23 لاعبًا ،أبو جبل يفاضل بين أكثر من عرض محلى وآخر سعودى .

يفاضل محمد أبو جبل، حارس مرمى الزمالك، بين أكثر من عرض محلى بعد خروجه من حسابات مجلس إدارة النادى برئاسة مرتضى منصور، الذين أكدوا عدم التجديد للحارس الدولى نظرا لهبوط مستواه، وتلاعبه فى تجديد عقده ورغبته فى الرحيل للدورى السعودى.

كيروش يعلن قائمة منتخب مصر لمباراتى السنغال السبت المقبل وتضم 23 لاعبًا

يعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، يوم السبت المقبل القائمة النهائية للاعبين الذين وقع عليهم الاختيار لدخول معسكر مباراتى منتخب مصر أمام السنغال، والمحدد لهما يومى 25 و29 مارس الجارى.

بعثة الزمالك تغادر القاهرة إلى إنجولا لمواجهة بيترو أتليتكو

غادرت مطار القاهرة في الثانية عشر والنصف ظهر اليوم الخميس بعثة الزمالك برئاسة علاء مقلد عضو مجلس الإدارة، متجهة إلى أنجولا على متن طائرة خاصة استعدادا لمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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