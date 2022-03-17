تعادل قاتل.. البنك الأهلي يفرض التعادل على فاركو في مباراة مثيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حقق فريق البنك الأهلي تعادلاً مثيرًا أمام فريق فاركو بهدفين لكل فريق، في لقاء أقيم على ملعب "الاسكندرية" ضمن حسابات الأسبوع الـ13 بمسابقة دوري we المصري.

ناصر منسي أحرز هدف التقدم لصالح البنك الأهلي في الدقيقة (58)، لكن وليد علي سجل التعادل لفاركو في الدقيقة (60)، وأحرز محمود حمادة هدف الفوز في الدقيقة (86)، إلا أن محمد هلال أحرز التعادل في الدقيقة (96).

بهذه النتيجة أصبح رصيد البنك الأهلي 18 نقطة في المركز السادس، في المقابل ظل فاركو في المركز السابع برصيد 17 نقطة.

تشكيل فاركو: محمد صبحي - رامي صبري - أحمد عبد العزيز - جابر كامل - جيفرسون - محمود عماد - سوكاري - محمود حمادة - شكري نجيب - رزقي حمرون - أحمد شريف.

تشكيل البنك الأهلي: محمود الزنفلي - اسحاق يعقوبو - محمود سيد - ناصر منسي - محمد بسيوني - عاصم صلاح - أحمد سعيد - أمير مدحت - أسامة إبرهيم - أحمد ياسين - محمد حامد.

تفاصيل المباراة

في الدقيقة الخامسة من بداية المباراة أُحتسب ضربة جزاء لصالح أحمد شريف بعد عرقلته على يد حارس البنك الأهلي محمود الزنفلي إلا أن الحكم تراجع عن قراره بعد العودة لتقنية الفار.

سوكاري متوسط ميدان فاركو سدد كرة قوية في الدقيقة 25 من خارج منطقة الجزاء لكن تمر الكرة بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 38، أحرز ناصر منسي هدفًا لصالح فريق البنك الأهلي، إلا أن الهدف ألغي من الحكم بداعي التسلل.

وعاد من جديد فريق البنك الأهلي عن طريق لاعبه عاصم صلاح ليسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن محمد صبحي يتألق ويتصدى للكرة في الدقيقة 42.

وفي الدقيقة 58، أحرز ناصر منسي هدفًا رائعًا لصالح البنك الأهلي بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء ليسجل هدف التقدم لفريقه.

التعادل جاء سريعًا عن طريق وليد علي فرج الذي سجل هدف فاركو الأول في الدقيقة 60 بتسديدة من أمام المرمى لتصبح النتيجة (1-1).

وحاول شكري نجيب في الدقيقة 64 أن يسجل هدف التقدم لفاركو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لكن حارس البنك يتصدى للكرة بعد تصويبة سهلة من مهاجم الفريق السكندري.

محمود حمادة استطاع أن يحرز هدف التقدم لفريق فاركو في الدقيقة 86 بعد عرضية من أحمد شريف يحاول أسامة إبراهيم لاعب البنك تشتيت الكرة لكن تصل الكرة عند لاعب وسط فاركو محمود حمادة ليسدد كرة قوية ويحرز هدفًا رائعًا من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 96، احتسب حكم المباراة ضربة جزاء لصالح البنك الأهلي بعد عرقلة ناصر منسي على يد محمد صبحي، حيث احتسب الحكم ضربة الجزاء بعد العودة لتقنية الفيديو.

واستطاع محمد هلال أن يسجل هدف التعادل لصالح البنك الأهلي من ضربة جزاء لينقذ فريقه من الخسارة، ويحصل كل فريق على نقطة.