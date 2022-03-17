35 هدفًا.. ماذا قدم صلاح أمام كبار الدوري الإنجليزي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

يواصل محمد صلاح نجم ليفربول مستواياته المميزة مع الريدز الموسم الحالي في جميع المسابقات، حيث سجل 28 هدفًا، وصنع 10 أهداف، في 36 مباراة خضها مع الريدز في جميع المسابقات.

ومنذ انضمام مو صلاح إلى صفوف الريدز بداية موسم 2017-2018، تألق بشكل كبير حيث استطاع في الفوز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي، موسم 2017-2018 بتسجيله 32 هدفًا، وموسم 2018-2019 بتسجيله 22 هدفًا.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الموسم الجاري برصيد 20 هدفًا، بفارق 7 أهداف عن أقرب منافسيه دييجو جوتا لاعب ليفربول.

وقدم صلاح أداء مميز أمام كبار أندية الدوري الإنجليزي: "مانشستر سيتي، تشسلسي، مانشستر يونايتد، آرسنال توتنهام"، وأمام إيفرتون في ديربي مدينة ليفربول.

ويعد آرسنال أكثر الفرق استقبالًا لأهداف صلاح منذ انضمامه إلى صفوف ليفربول، حيث سجل مو في الجانرز 7 أهداف وصنع هدفين.

ويرصد الخليج 365 ماذا قدم محمد صلاح أمام كبار الدوري الإنجليزي بقميص ليفربول؟

مانشستر سيتي

في الدوري الإنجليزي واجه صلاح فريق مانشستر سيتي في 9 مباريات، نجح في تسجيل 5 أهداف، وصنع هدفين.

والتقى صلاح مع مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا موسم 2017-2018، في دور ربع النهائي، واستطاع تسجيل هدفين وصنع هدفًا.

في الدوري الإنجليزي واجه صلاح فريقه الأسبق تشيلسي في 10 مباريات، سجل 4 أهداف وصنع هدفين.

كما التقى صلاح مع تشيلسي في كأس السوبر الأوروبي، في المباراة التي اتهت بالتعادل 2-2، وحسمها الريدز بركلات الترجيح 7-6.

وفي الموسم الجاري التقى ليفربول وتشيلسي في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، والتي انتهت بفوز الريدز 11-10 بركلات الترجيح.

مانشستر يونايتد

واجه صلاح فريق مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي في 8 مباريات، نجح في تسجيل 5 أهداف، منهم هاتريك في ملعب الأولد ترافورد الموسم الجاري، وصنع هدف.

بالإضافة إلى أنه سجل هدفين في شباك اليونايتد بكأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي.

آرسنال

التقى صلاح بفريق آرسنال في الدوري الإنجليزي، في 10 مباريات نجح في تسجيل 7 أهداف وصناعة هدفين.

وفي موسم 2020-2021 واجه آرسنال في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، التي انتهت بفوز الجانرز 5-4 بركلات الترجيح.

توتنهام

في الدوري الإنجليزي، التقى صلاح بفريق توتنهام في 9 مباريات، استطاع "مو" تسجيل 5 أهداف، وصنع هدف.

وواجه صلاح فريق توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2018-2019، وسجل هدف من ركلة جزاء، في المباراة التي انتهت بفوز الريدز بهدفين دون رد.

إيفرتون

واجه صلاح فريق إيفرتون في الدوري الإنجليزي، بديربي مدينة ليفربول، في 6 مباريات، ونجح في تسجيل 4 أهداف.