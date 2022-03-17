القمة تشتعل.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على أرسنال.. وقائمة الهدافين

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

اشتعل الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوز ليفربول على مضيفه آرسنال بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات، مساء الأربعاء، ضمن مؤجلات الجولة الـ 24، من المسابقة.

وشارك النجم المصري محمد صلاح بديلا في الدقيقة 56، وقدم أداءا جيدا أمام آرسنال، رغم عدم التسجيل.

ورفع ليفربول رصيده إلى 69 نقطة خلف مانشستر سيتي متصدر الترتيب بـ 70 نقطة، ليشتعل صراع لقب الدوري الإنجليزي، بين الثنائي الأفضل في إنجلترا خلال السنوات الأخيرة.

وفيما يلي ترتيب الدوري حتى الآن:

1- مانشستر سيتي : 70 نقطة

2- ليفربول : 69 نقطة

3- تشيلسي : 59 نقطة

4- آرسنال : 51 نقطة

5- مانشستر يونايتد : 50 نقطة

6- وست هام : 48 نقطة

7- توتنهام : 48 نقطة

8- وولفرهامبتون : 46 نقطة

9- أستون فيلا : 36 نقطة

10- ساوثهامبتون : 35 نقطة

11- كريستال بالاس : 34 نقطة

12- ليستر سيتي : 33 نقطة

13 - برايتون : 33 نقطة

14 نيوكاسل : 31 نقطة

15- برينتفورد : 30 نقطة

16 - ليدز يونايتد : 26 نقطة

17 - إيفرتون : 22 نقطة

18 - واتفورد : 22 نقطة

19- بيرنلي : 21 نقطة

20 - نورويتش سيتي : 17 نقطة

وفي سباق الهدافين، واصل محم\ صلاح تصدره للقائمة بـ20 هدفا.

وفيما يلي ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" حتى الآن:

محمد صلاح (ليفربول): 20 هدفًا.

ديوجو جوتا (ليفربول): 13 هدفًا.

كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد): 12 هدفًا.

ساديو ماني (ليفربول): 12 هدفًا.

هاري كين (توتنهام): 11 هدفًا.

هيونج مين سون (توتنهام هوتسبير): 11 هدفًا.

إيفان تونييه (برينتفورد): 11 هدفًا.

رياض محرز (مانشستر سيتي): 10 أهداف.

رحيم سترلينج (مانشستر ستي): 10 أهداف.

جيمي فاردي (ليستر سيتي): 10 أهداف.

برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد): 9 أهداف.

كيفن دي بروين (مانشستر سيتي): 9 أهداف.

إيمانويل دينيس (واتفورد): 9 أهداف.

رافينها (ليدز يونايتد): 9 أهداف.

إيميل سميث روي (أرسنال): 9 أهداف.

ويلفريد زاها (كريستال بالاس): 9 أهداف.

كونور كالاجر (كريستال بالاس): 8 أهداف.