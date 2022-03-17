بعد الهزيمة «رايح جاي» من صن داونز.. «موسيمانى» يُهدد نجوم الأهلي بالدكة بسبب «الحلم الأفريقى»

الشارقة - اميمة ياسر - قام بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بتوجيه تهديدات لنجوم الفريق الأحمر بإحالتهم إلى دكة البدلاء حال التهاون أو التخاذل في مباراتي المريخ والهلال السودانيين، والمتبقيتين في مشوار الأهلي بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، لاسيما أن هاتين المواجهتين فاصلتين في استمرار مشوار الفريق الأحمر بالبطولة الإفريقية والتمسك بحلم التتويج باللقب القاري للمرة الثالثة على التوالي والحادية عشر في تاريخه.



وأبدى موسيماني غضبه من أداء لاعبيه في مباراة صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت الماضي وتفريط اللاعبين في تحقيق نتيجة إيجابية، الأمر الذي تسبب في تصعيب مهمته في حسم الصعود إلى ربع نهائي دوري الأبطال بعد الخسارة مباراتين من صن داونز الجنوب إفريقي والتعادل مع الهلال السوداني وتحقيق فوز وحيد على المريخ السوداني وتوقف رصيد عند 4 نقاط فقط.

موسيماني حث لاعبيه على ضرورة التركيز في مباراتي المريخ والهلال لتحقيق الفوز فيهما وحصد بطاقة الصعود إلى ربع نهائي البطولة الإفريقية دون النظر إلى نتائج باقي منافسيه أو الدخول في حسبة برمة حال الفشل في حصد الست نقاط من المواجهتين القادمتين، لاسيما وأن المباراتين ستقام بالقاهرة الأمر الذي يساعده من تحقيق هدفه.