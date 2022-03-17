شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضع عبد الرحمن مجدى تحت الميكروسكوب قبل التعاقد معه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب الإسماعيلى حسابات لجنة الكرة بالزمالك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين سوبر فى ظل رغبة مجلس الإدارة البيضاء فى إبرام عدد من الصفقات السوبر أملا فى المنافسة على البطولات .

وأصبح مجدى أحد الخيارات المطروحة أمام الجهاز الفنى للفريق بقيادة فيريرا لتدعيم منطقة الوسط فى ظل مستواه الجيد وصغر سنه بعد قرار مجلس الإدارة بعد التجديد لعدد من اللاعبين على رأسهم المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم وهو ما جعل أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة يدخل فى مفاوضات عديدة من عدد من لاعبى وسط الملعب بالدورى .

محمد أبو جبل

من ناحية أخرى يفاضل محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك بين أكثر من عرض محلى بعد خروجه من حسابات مجلس إدارة النادى برئاسة مرتضى منصور الذين أكدوا عدم التجديد للحارس الدولى نظرا لهبوط مستواه وتلاعبه فى تجديد عقده ورغبته فى الرحيل للدورى السعودى .

ورغم خروج أبو جبل من حسابات مسئولى النصر السعودى ، إلا أنه يمتلك أكثر من عرض خارجى أيضا بعد تألقه بالبطولة الأفريقية وتصديه لأكثر من ضربة جزاء أثناء البطولة ، ويتكتم الحارس فى الوقت الحالى على العروض الخارجية حفاظا على مكانه فى تشكيلة الفريق الأبيض .

كان كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى أجرى اتصالا هاتفيا بفيريرا المدير الفنى للزمالك طالبه فيها باستمرار أبو جبل فى حراسة مرمى الفريق الأبيض حفاظا على مكانه بتشكيلة الفراعنة التى تستعد لمواجهتى السنغال فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم والتى يحتاج فيها المدرب البرتغالى لكل عناصره التى اعتمد عليها مؤخرا بالبطولة الأفريقية .