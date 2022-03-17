شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مباراة فاركو والبنك الأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهازين الفنيين لفريقى فاركو والبنك الاهلى، عن تشكيل المباراة التى تجمعهما بالثالثة عصر اليوم فى الجولة الثالثة عشر من بطولة الدورى الممتاز.

تضم قائمة البنك الأهلى التى أعلنها خالد جلال كل من اسحاق يعقوبو، ناصر منسى، محمود سيد، ومحمد جمال، وعاصم صلاح، احمد سعيد، محمود الزنفلى، امير مدحت، اسامة ابراهيم، احمد ابراهيم، محمد حامد عيسى.

من ناحية أخرى أعلن البرتغالى نونو ألميدا المدير الفنى لفريق فاركو تشكيلة فريقه لمواجهة البنك الأهلى على النحو التالى:

حراسة المرمى : محمد صبحى

خط الدفاع : جيفرسون اينكادا _ أحمد عبد العزيز "مودي"_ رامى صبري_ جابر كامل.

خط الوسط : محمود عماد _ محمود حمادة _كينجسلى سوكارى.

خط الهجوم : شكرى نجيب _ رزقى حمرون _ أحمد شريف

ويجلس على مقاعد البدلاء :

محمد سعيد " شيكا" _ محمود جهاد _ أحمد البحراوى _ إسلام جمال _ وليد على _ عزمى غوما _ أحمد عوض _ محمد أسامة _ أحمد الصغيرى.