شكرا لقرائتكم خبر عن المصارعة يستكمل اجتماع المجلس السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد المصارعة إكمال اجتماع مجلس الإدارة الذى أقيم السبت الماضى، ليقام بعد غد استكمالا للجلسة، التى كان مقرر أن تناقش بعض الأمور المهمة بالاتحاد من نشاط دولى أو محلى.

وعقد اتحاد المصارعة جلسة السبت الماضى، تم خلالها وصلة عتاب بين أعضاء المجلس وتصفية للأجواء بينهما، وكذلك التصديق على قرارات الجلسة السابقة.

ودخل منتخب المصارعة معسكرا داخليا برأس البر، فى إطار الاستعداد للمشاركة فى منافسات البطولة الأفريقية التى ستقام بالمغرب مايو المقبل.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى موعد السفر إلى المغرب، حيث تقام البطولة فى الفترة من 17 إلى 21 مايو المقبل.

ويشارك فى المعسكر مختلف الفئات العمرية ، من الشباب و الناشئين و الكبار ، من أبطال الجمهورية ، التى أقيمت مؤخرا.

وكان مسئولو الاتحاد قدأعفوا اللاعبين أصحاب المراكز الأولى والثانية ببطولة الجمهورية من رسوم الاشتراك بالتجارب، بينما سدد أصحاب المركز الثالث 200 جنيه، والمركز الخامس 300 جنيه، بينما اللاعبين خارج هذا التصنيف يسددون 500 جنيه.