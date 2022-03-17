شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب .. نور عطية نجم الطائرة:نجمى المفضل أحمد زكى و بحب عبد الوهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب نور عطية نجم الطائرة السابق فى الأهلى .

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

الصيد .

بتدخل المطبخ ؟

بدخل المطبخ طبعا .

إيه الأكلة التى تتميز فيها ؟

بامية و ملوخية و فاصوليا بيضة .

من نجمك المفضل ؟

أحمد زكى .

من مطربك المفضل ؟

محمد عبد الوهاب و فريد الأطرش .

لو لم تكون لاعبا كنت تتمنى تكون أيه ؟

رجل أعمال .

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله ؟

محمود عبد العزيز .

بتحب الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الكاجوال.