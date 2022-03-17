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تقارير: منافسة بين صلاح وهالاند للانتقال لبرشلونة.. وخطوة من ليفربول

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكدت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن نادي يٌفضل التعاقد مع قائد منتخب مصر محمد صلاح نجم الإنجليزي في الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن نادي برشلونة يُفضل التعاقد مع صلاح عن النرويجي إيرلينج هالاند لأسباب مادية.

وأوضحت الصحيفة، أن برشلونة "يهتم جدًا" بموقف صلاح مع ليفربول باعتبار أن الصفقة ممكنة من الناحية المادية أكثر من صفقة هالاند.

في المقابل، تحدثت الصحيفة عن وضع نادي ليفربول من بيع صلاح في ظل انتهاء عقد الدولي المصري صيف 2023.

وقالت الصحيفة، إن ليفربول قد يتخذ قرارًا ببيع صلاح في الصيف المقبل من أجل الاستفادة بالمقابل المادي.

وكان محمد صلاح تحدث مع زملاءه قبل مباراة آرسنال والتي أقيمت مساء أمس الأربعاء، ليؤكد عن رغبته في البقاء مع "الريدز". (طالع التفاصيل)

ومن المقرر أن ينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف 2023، إلا أن إدارة النادي الإنجليزي تريد التجديد مع "مو"، لكن ما يُعطل التجديد عدم التوصل لاتفاق مادي.

وانتقل صلاح إلى ليفربول في صيف 2017 قادمًا من روما الإيطالي في صفقة قدرت بـ42 مليون جنيه إسترليني، ليحقق "مو" خمسة ألقاب مع الليفر من أبرزهم ودوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن صلاح يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 20 هدفًا، حيث يسعى هداف "الريدز" للحصول على لقب الهداف للمرة الثالثة في تاريخه بالبريميرليج.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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