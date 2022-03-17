تواجد ثلاثي الدوري المصري.. قائمة منتخب تونس استعدادًا لمباراتي مالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس، قائمة "نسور قرطاج" في إطار الاستعدادات لمباراتي مالي ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وظهر في قائمة المنتخب التونسي الظهير الأيسر علي معلول لاعب فريق الأهلي، كما تواجد ثنائي الزمالك سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأبيض وحمزة المثلوثي الظهير الأيمن.

ولم يتواجد المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم فريق بيراميدز في قائمة منتخب بلاده بسبب الإصابة والتي أبعدته مؤخرًا عن المشاركة رفقة فريقه.

ويستعد المنتخب التونسي لمواجهة منتخب مالي، حيث ستكون المباراة الأولى 25 من الشهر الجاري، بينما ستقام مباراة العودة يوم 29 نفس الشهر على ملعب "حمادي العقربي".

ويسعى المنتخب التونسي للوصول لمونديال قطر للمرة السادسة في تاريخ "نسور قرطاج" بعد نسخ: 1978 و1998 و2002 و2006 و2018.