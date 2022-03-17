بعثة الزمالك تغادر إلى أنجولا استعدادا لمواجهة بترو أتلتيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

غادرت مطار القاهرة في الثانية عشر والنصف ظهر اليوم الخميس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك متجهة إلى أنجولا على متن طائرة خاصة استعدادا لمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي، يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك أعلن قائمة الفريق التي ضمت 22 لاعبًا للسفر الى أنجولا وهم:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد عواد، السيد عطية.

خط الدفاع: محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة؛ محمد عبد الشافي، أحمد فتوح، حازم إمام، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمد أشرف روقا، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم، أشرف بن شرقي .

خط الهجوم: رزاق سيسيه، عمر السعيد وسيف الجزيري.

ويذكر أن الزمالك ودع رسميًا منافسات دوري أبطال أفريقيا، بعد الهزيمة أمام الوداد المغربي بهدف دون رد، في الجولة الرابعة من دور المجموعات.