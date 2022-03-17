الفارق نقطة.. مشوار ليفربول ومانشستر سيتي لنهاية الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

اشتد الصراع بين مانشستر سيتي وليفربول، على قمة الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الجاري، خاصة بعد تعادل السيتزين مع كريستال بالاس، وفوز الريدز على آرسنال ليصبح الفارق نقطة وحيدة.

ويتصدر مانشستر سيتي قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 70 نفطة، فيما يأتي ليفربول في المركز الثاني برصيد 69 نقطة.

ومن المنتظر أن مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي المقرر لها 10 إبريل المقبل ضمن منافسات الجولة الـ32، هي التي ستحسم من هو بطل الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022.

وكانت مباراة الدور الأول، ضمن منافسات الجولة السابعة على ملعب أنفيلد، بين ليفربول ومانشستر سيتي انتهت بالتعادل 2-2.

ويرصد الخليج 365 مشوار ليفربول ومانشستر سيتي لنهاية الدوري الإنجليزي:

مباريات ليفربول المتبقية في الدوري الإنجليزي

الأحد 20 مارس.. ليفربول ومانشستر يونايتد.. الجولة الـ30

السبت 2 إبريل.. ليفربول وواتفورد.. الجولة الـ31

الأحد 10 إبريل.. مانشستر سيتي وليفربول.. الجولة الـ32

السبت 16 إبريل.. أستون فيلا وليفربول.. الجولة الـ33

السبت 23 إبريل.. ليفربول وإيفرتون.. الجولة الـ34

السبت 30 إبريل.. نيوكاسل وليفربول.. الجولة الـ35

السبت 7 مايو.. ليفربول وتوتنهام.. الجولة الـ36

الأحد 15 مايو.. ساوثهامتون وليفربول.. الجولة الـ37

الأحد 22 مايو.. ليفربول وولفرهامبتون.. الجولة الـ38

مباريات مانشستر سيتي المتبقية في الدوري الإنجليزي

السبت 2 إبريل.. بيرنلي ومانشستر سيتي.. الجولة الـ31

الأحد 10 إبريل.. مانشستر سيتي وليفربول.. الجولة الـ32

السبت 16 إبريل.. ولفرهامبتون ومانشستر سيتي.. الجولة الـ33

الأربعاء 20 إبريل.. مانشستر سيتي وبرايتون.. الجولة الـ30

السبت 23 إبريل.. مانشستر سيتي وواتفورد.. الجولة الـ34

السبت 30 إبريل.. ليدز يونايتد ومانشستر سيتي.. الجولة الـ35

السبت 7 مايو.. مانشستر سيتي ونيوكاسل.. الجولة الـ36

الأحد 15 مايو.. وست هام ومانشستر سيتي.. الجولة الـ37

الأحد 22 مايو.. مانشستر سيتي وأستون فيلا.. الجولة الـ38