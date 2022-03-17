المقاولون يوضح موقفه من عودة الجزيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف محمد عادل فتحي المشرف على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب، عن موقف إدارة "ذئاب الجبل" من استعادة المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري خلال الموسم المقبل.

وقال فتحي في تصريحات عبر شاشة "TEN" :"هذا الكلام من الوارد، لكنه سيكون في حينه لأن الدوري سينتهي في شهر أغسطس المقبل ولن يحدث أي انتقالات قبل هذا الشهر".

وأضاف :"سيف الجزيري يتمتع بالخبرات، وسيكون إضافة لأي نادٍ وساعدنا كثيرًا في الدوري بعدما حصلنا على المركز الرابع وأيضًا في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، ولا يوجد أي مانع في التفكير حول انتقاله".

وتناولت تقارير صحفية مؤخرًا عن وجود رغبة من جانب نادي الزمالك برحيل الجزيري في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل تراجع مستواه رفقة القلعة البيضاء.

وكان حازم فتوح وكيل أعمال الجزيري، كشف مؤخرًا عن امتلاك موكله عرضًا من جانب نادي إماراتي.

وانتقل الجزيري (29 عامًا) إلى صفوف الزمالك قادمًا من المقاولون العرب خلال الانتقالات الشتوية قبل الماضية على سبيل الإعارة مع وضع بند أحقية الشراء النهائي وهذا ما تم ليوقع اللاعب على عقد حتى عام 2024.

ولعب الجزيري بقميص الزمالك 37 مباراة بجميع المسابقات ليسجل خمسة أهداف ويصنع 8 أهداف حاسمة.