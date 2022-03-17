مصدر بالأهلي يكشف لـ "الخليج 365" حقيقة التفاوض مع أبو جبل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نفى مصدر بالأهلي لـ "الخليج 365" دخول ناديه في مفاوضات مع حارس الزمالك محمد أبو جبل الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري .

وقال المصدر إن الأهلي لم يدخل في مفاوضات مع أبو جبل وليس له علاقة بحديث وكيله.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن الأهلي يستهدف التعاقد مع حارس أخر وفي مرحلة المفاوضات.

وكان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك قد أعلن عدم التجديد لأبو جبل عقب الهزيمة أمام الوداد المغربي في الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وربطت بعض التقارير الصحفية اسم أبو جبل بالأهلي على خلفية نهاية عقده وقانونية توقيعه لأي نادي في الفترة الحالية دون الرجوع للزمالك.

ونفى نواف المهدي وكيل أبو جبل توقيعه مشيراً إلى أن الحارس يمتلك عدة عروض في الدوري المصري والسعودي والتركي والفرنسي درجة أولى.