بعد الفوز الأول للإسماعيلي.. رسالة من الكومي إلى حمد إبراهيم واللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شاكر:

أكد يحيى الكومي رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، أنه يجدد الثقة في المدرب حمد إبراهيم بعدما قاد الفريق الأصفر لتحقيق الفوز على الاتحاد السكندري.

وكان فريق الإسماعيلي حقق فوزه الأول في مسابقة دوري we المصري خلال موسم (2021 - 2022) على حساب الاتحاد السكندري بنتيجة (2-1) ضمن الأسبوع الـ13.

وأضاف الكومي في تصريحات عبر "الخليج 365"، أن حمد إبراهيم يعتبر من المدربين المميزين، مشددًا أن المدرب صنع طفرة مع الفريق مؤخرًا.

وأشار الكومي، إلى أن قبل تعيين حمد إبراهيم حقق الإسماعيلي ثلاث نقاط من تسع مباريات، في المقابل حقق حمد خمس نقاط من أربع مباريات بجانب الفوز في مباراة بتروجيت بكأس مصر.

ووجه الكومي رسالة إلى اللاعبين بأنه سيتم صرف مكافأة فوز قدرها 10 آلاف جنيه بعد الفوز على الاتحاد السكندري أمس الأربعاء.

وتولى حمد إبراهيم قيادة الإسماعيلي بدلاً من الأرجنتيني خوان براون ليحقق الفوز في مباراة والتعادل في مباراتين ضد فاركو (0-0) ومصر المقاصة (2-2)، وخسارة مباراة كانت أمام الجونة (1-0).

جدير بالذكر أن الإسماعيلي يحتل الترتيب الأخير برصيد 8 نقاط بعد خوض 13 مباراة.