ما هو مواعيد مباريات ليفربول المتبقية في الدوري الإنجليزي 2022؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

نجح ليفربول في تقليص الفارق مع مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز 2022 إلى نقطة وحيدة، قبل 9 مباريات من نهاية المسابقة. بينها واحدة تجمعهما.



ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة من 29 مباراة، بفارق نقطة أمام ليفربول الذي خاض نفس عدد المباريات، وسيلتقي الفريقان في قمة نارية الشهر المقبل، قد تحسم بشكل كبير هوية بطل البريميرليج.

وكان الفريقان تعادلا في مباراة الدور الأول 2-2 على ملعب أنفيلد، معقل فريق ليفربول.

وفي الأسطر التالية، نستعرض عدد جولات الدوري الإنجليزي 2022، ومباريات فريق ليفربول المتبقية.

عدد جولات الدوري الإنجليزي الممتاز 2022 هو 38 جولة، لُعبت منها حتى الآن 29 جولة فقط.

يشارك في الدوري الإنجليزي 20 فريقًا، حيث يصعد البطل والوصيف وثالث ورابع الترتيب لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

فيما يتأهل الخامس لمجموعات الدوري الأوروبي، والسادس للدور الفاصل بدوري المؤتمر الأوروبي.

ويهبط ثلاثي المؤخرة لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وتم تحديد موعد مباريات الدوري الإنجليزي 2022 حتى نهايتها.

تتبقى لفريق ليفربول 9 مباريات حاسمة في الدوري الإنجليزي، وسيكون طريقه أصعب من مانشستر سيتي، كونه تتبقى له 3 مواجهات مع الكبار، ستكون أمام مانشستر سيتي خارج أرضه، ومانشستر يونايتد وتوتنهام في ملعبه.

كما سيواجه أيضا واتفورد وأستون فيلا وإيفرتون ونيوكاسل وساوثهامبتون وولفرهامبتون في باقي المباريات.

وبخلاف المنافسة في الدوري الإنجليزي، لا يزال ليفربول ينافس في كأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، بعدما حقق الفريق بطولة كأس الرابطة على حساب تشيلسي.