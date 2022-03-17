موعد مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو الأنجولى فى دورى أبطال أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - يحل نادى الزمالك ضيفاً على بترو أتلتيكو الأنجولى فى دورى أبطال أفريقيا بالجولة المقبلة، ضمن المجموعة الرابعة، بجانب الوداد المغربى وساجرادا الأنجولى لموسم 2021-2022.

موعد مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو الانجولى بدورى أبطال أفريقيا

ويلتقى بترو أتلتيكو فى الثالثة عصر السبت المقبل، مع نظيره الزمالك بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى الأبطال الأفريقى، وودع الفريق الأبيض دورى الأبطال رسمياً بعد فوز بترو اتلتيكو على ساجرادا بثلاثية دون رد بالجولة الأخيرة.

ترتيب مجموعة الزمالك فى دورى أبطال أفريقيا

بترو أتلتيكو - 10 نقاط

الوداد - 9 نقاط

الزمالك - نقطتان

ساجرادا - نقطة واحدة

وحقق الوداد المغربى فوزا غاليا بهدف دون رد على الزمالك، فى الجولة الرابعة من مجموعات دورى أبطال أفريقيا ليكرر فوزه على الفارس الابيض بعدما حقق فوزاً بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الثالثة، وفى لقاء القاهرة نجح لاعبو الوداد فى الخروج بالشوط الأول إلى بر الأمان، بالتعادل السلبي، قبل الحصول على ركلة جزاء مع انطلاق نصف المباراة الثانى.

وتقدم لركلة الجزاء اللاعب يحيى جبران، الذى سدد على يسار الحارس الدولى محمد أبوجبل، ليمنح فريقه هدف الفوز بالمباراة.