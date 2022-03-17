شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الغندور حكمًا لمباراة الحرس الوطنى ونهضة بركان فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف"، مباراة الحرس الوطنى بطل النيجر ونهضة بركان المغربى، فى الكونفدرالية الافريقية المقرر لها يوم 20 مارس الجارى على ستاد نيامى بالنيجر لطاقم تحكيم مصرى بقيادة أحمد الغندور.

ويضم الطاقم المصرى كل من أحمد الغندور حكم ساحة، وأحمد توفيق وهانى عبد الفتاح مساعدان، ومحمد عادل حكم رابع.

على صعيد مختلف، اختار الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، تامر درى الحكم المصرى وعضو لجنة الحكام السابق، لتدريب الحكام فى تونس على تقنية الفيديو، حيث يخطط الاتحاد التونسى لكرة القدم لادخال تقنية الفار فى الدورى التونسى الفترة المقبلة.

وكان تامر درى عضوا بلجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور والتى أشرفت على تدريب الحكام على تقنية الفيديو قبل دخولها مصر مؤخرا.

واعتمد اتحاد الكرة مؤخرا تشكيل لجنة الحكام الرئيسية بالجبلاية برئاسة عصام عبد الفتاح، كما تم اعتماد جميع اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية.