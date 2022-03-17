شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يعلن قائمة منتخب مصر لمباراتى السنغال السبت المقبل وتضم 23 لاعبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، يوم السبت المقبل القائمة النهائية للاعبين الذين وقع عليهم الاختيار لدخول معسكر مباراتى منتخب مصر أمام السنغال، والمحدد لهما يومى 25 و29 مارس الجارى.

وقرر كيروش استدعاء 23 لاعبا للمعسكر المقبل، رافضا فكرة ضم 27 أو 28 لاعبا حتى يستطيع التركيز معهم قبل المباراتين الحاسمتين.

وتحددت أسعار تذاكر مباراة منتخب مصر والسنغال على النحو التالي: سعر تذكرة المقصورة بـ 2000 جنيه، الدرجة الأولى 600 جنيه، الدرجة الأولى العلوي 400 جنيه، الدرجة الثانية 250 جنيهاً، الدرجة الثالثة 100 جنيه.

وشهد الاتحاد المصرى لكرة القدم ، اجتماعا تنسيقيا موسعا لبحث كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره السنغالي ضمن المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم،وأقيم الاجتماع بحضور حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد، وممثلي مختلف الهيئات المشاركة في المباراة، والجهات الأمنية والرقابية المعنية وشركة تذكرتي والشركة الأفريقية للأمن وشركة بريزنتيشن.

وجاء الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات المكثفة لجميع الجهات المنوطة بتنظيم المباراة، حتى تظهر المباراة بالشكل الذى يليق بالكرة المصرية ، كما تضمن الاجتماع مناقشة بعض الضوابط الخاصة بدخول وخروج الجماهير والتأمين الخارجي والداخلى لملعب المباراة والمدرجات.