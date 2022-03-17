شكرا لقرائتكم خبر عن آخر موعد للتسجيل فى دورى الكاراتيه للكاتا يوم الأربعاء القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة المسابقات باتحاد الكاراتيه تحديد يوم الاربعاء المقبل، كاخر موعد للتسجيل فى الاسبوع الاول و النهائى من دوريات الكاتا للكاراتيه، رجال وسيدات، والذى يقام بصالة ستاد القاهرة على مدار يومين 27 و 28 مارس الجارى .

وتنطلق اليوم تصفيات منتخب الكاراتيه تحت 21 سنة، لاختيار قائمة اللاعبين المقرر مشاركتهم فى منافسات بطولة العالم، المقرر إقامتها أكتوبر المقبل بتركيا.

وتقام التصفيات والتجارب بصالة 3 باستاد القاهرة، على أن تقام تصفيات داخلية أخرى يوم 24 مارس بصالة اتحاد الشرطة.

ويقيم اتحاد الكاراتيه التصفيات بنظام الدورى، ويتم من خلالها اختيار منتخب المشارك فى منافسات بطولة العالم، حيث تقام التصفيات من 17 إلى 20 مارس باستاد القاهرة، بينما تقام تصفيات داخلية أخرى باتحاد الشرطة فى الفترة من 24 إلى 27 مارس الجار