بعثة الزمالك تتوافد على مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى أنجولا

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القاهرة - سامية سيد - بدأت بعثة نادى الزمالك التوافد على مطار القاهرة، استعدادا للسفر إلى أنجولا على متن طائرة خاصة لمواجهة بيترو أتليتكو فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى رابطة الأبطال الأفريقي.

وأسند مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء في أنجولا إلى اللواء علاء مقلد عضو المجلس والمدير التنفيذي.

ويستعد الزمالك لمواجهة بترو أتلتيكو يوم السبت المقبل في الجولة الخامس من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2021-2022، واختار البرتغالي جوسفالدو فيريرا قائمة من 22 لاعباً للسفر الى أنجولا جاءت كالتالي:

حراسة المرمى.. محمد أبو جبل، محمد عواد، السيد عطية.

الدفاع.. محمد عبد الغنى، محمود الونش، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة، محمد عبد الشافى، أحمد فتوح، حازم إمام، حمزة المثلوثى.

الوسط.. طارق حامد، إمام عاشور، محمد أشرف روقا، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم، أشرف بن شرقى، رزاق سيسيه.

الهجوم.. عمر السعيد، سيف الجزيرى.

وودع الزمالك دوري أبطال أفريقيا بشكل رسمى، للموسم الثاني على التوالي، بعدما خسر الزمالك على ملعبه بهدف دون رد على يد الوداد المغربي الذى كرر انتصاره أمام نفس الفريق ذهاباً فى الدار البيضاء بنتيجة 3-1.

وتوقف رصيد الزمالك عند نقطتين فى المركز الثالث، وفقد فرصة التأهل رسميا بعد فوز بترو أتلتيكو على ساجرادا بثلاثية دون رد فى الجولة الاخيرة.