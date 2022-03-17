الامارات | دبا الفجيرة يواسي لاعبه البرازيلي روجر بعد وفاة والديه في حادث سير

شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الفجيرة يواسي لاعبه البرازيلي روجر بعد وفاة والديه في حادث سير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف عضو مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة جمعة العبدولي عن تعرض والد ووالدة لاعب دبا الفجيرة، البرازيلي روجر لحادث سير، توفيا بسببه، وذلك خلال عودتهما أمس من أبوظبي باتجاه دبا، بينما أصيب روجر إصابة متوسطة، ويرقد حاليا في مستشفى صقر برأس الخيمة. وقال العبدولي لـ"الإمارات اليوم": نتقدم إلى اللاعب روجر، وإلى زملائه وعائلته بالمواساة بفقد والديه، وأن يلهمه الله الصبر والسلوان، ونتمنى أن يستعيد عافيته ويعود للملاعب مجددا".

وتابع العبدولي أنه بعد الحادث تم نقل والدي اللاعب إلى المستشفى، إلا أنهما فارقا الحياة. وقال: "تفقد رئيس مجلس ادارة النادي احمد الظنحاني وعدد من الاعضاء ومنتسبي النادي اللاعب روجر في المستشفى، واكدوا لهم ان أسرة النادي هي بيته الثاني، وشدوا من أزره في مصابه الحزين". وعن صحة اللاعب قال العبدولي: ندعو الله أن يتمكن من استعادة صحته وعافيته ويعود للملاعب مجددا.

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