صدام بين مرتضى منصور وفيريرا بعد منع رئيس النادي من دخول غرفة ملابس الفريق

الشارقة - اميمة ياسر - كشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن البرتغالى فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء سيجتمع مع أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة خلال الساعات المقبلة لحسم العديد من الملفات داخل فريق الكرة.

وشدد المصدر، خلال تصريحاته الخاصة لموقع «الوطن سبورت»، على أن فيريرا غاضب من هجوم رئيس النادي على اللاعبين فى وسائل الإعلام، وطلب من رئيس النادي إبعاد الفريق عن أي أزمات والانتقاد يكون داخل الغرف المغلقة.

وأشار المصدر، إلى أن فيريرا أكد لأمير مرتضى على عدم دخول أي فرد داخل غرفة خلع ملابس الفريق حتى ولو كان رئيس النادي، وبدوره كمدير فني سيؤدي المطلوب منه، وسيتعامل معه بشكل مباشر وخاصة أنه المشرف العام على الكرة وحلقة الوصل بين الفريق والإدارة.

وأشار المصدر إلى أن جلسة فيريرا مع أمير مرتضى سيتم التطرق فيها إلى أزمة ملف التجديد للاعبين وخاصة طارق حامد وأشرف بن شرقي ومحمد أبو جبل، وخاصة أن الثلاثي تنتهي عقودهم مع نهاية الموسم الحالي، ويحق لهم الرحيل مجانا خاصة بعدما قرر رئيس النادي، عدم التجديد لهم بسبب المماطلة في الرد على النادي.

وتابع المصدر: «فيريرا طلب من أمير مرتضى تجديد التفاوض مع اللاعبين وخاصة أنه يتمسك بوجودهم في ظل رغبته في فرض حالة من التركيز والهدوء داخل الفريق المرحلة المقبلة».

ويواصل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تحت قيادة البرتغالي فيريرا، المدير الفني تدريباته الجماعية على ملعب النادي بميت عقبة استعدادا لمواجهة بيترو أتلتيكو الأنجولي المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحرص الجهاز الفني للفريق الأبيض على الوقوف على كافة الأخطاء التي ارتكبها اللاعبون خلال مباراة الوداد المغربي التي أقيمت مؤخرا، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور مجموعات دورى أبطال إفريقيا، وانتهت بخسارة الزمالك بهدف دون رد، من أجل تفادي تكرارها في مباراة أتليتكو الأنجولي.