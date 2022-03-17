موعد مباراة الأهلى والمريخ السودانى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - موعد مباراة الأهلى والمريخ السودانى ببطولة أفريقيا المقرر إقامتها على استاد الأهلى والسلام فى الجولة الخامسة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلى والمريخ

يلتقى الأهلى في السادسة مساء غد الجمعة، مع المريخ السودانى في مباراة مهمة للمارد الأحمر يدخلها بحثاً عن الفوز، وحصد النقاط الثلاثة للحفاظ على حظوظه فى التأهل لدور الثمانية ببطولة دورى الأبطال الأفريقى التى يحمل الأهلى لقبها فى آخر نسختين و10مرات فى تاريخه.

وبدأ الأهلى مساء الثلاثاء، الاستعداد لمواجهة المريخ بعد راحة 48 ساعة حصل عليها الفريق عقب العودة من جنوب أفريقيا صباح الأحد، حيث خاض مباراة صن داونز فى الجولة الرابعة لدور المجموعات والتى خسرها الأهلى بهدف نظيف.

الأهلى والمريخ

على صعيد متصل، قرر الجهاز الفنى للأهلى عقد جلسة خاصة مع لاعبى الفريق الذين يمتلكون بطاقة صفراء من أجل توجيه نصيحة لهم بعدم التهوّر أو الاعتراض على حكم مباراة المريخ فى خامس جولات دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، حتى لا يحصلوا على بطاقة صفراء ثانية تُكلفهم الغياب عن مباراة الهلال فى ختام دور المجموعات الأفريقى.

8 أهلاوية يواجهون شبح الغياب

ويواجه 8 لاعبين من فريق الأهلى شبح الغياب عن مباراة الهلال السودانى فى ختام منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، واللاعبون الثمانية هم: "على معلول، عمرو السولية، على لطفي، حسين الشحات، محمد هاني، محمد عبدالمنعم، أيمن أشرف وحسام حسن".

ويدخل اللاعبون الثمانية مباراة المريخ ولدى كل واحد منهم بطاقة صفراء وفى حالة الحصول على بطاقة أخرى سيغيب عن مباراة الهلال يوم 2 أبريل المقبل بالقاهرة فى الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات.