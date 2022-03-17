شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يرفض اقتراح ضم 3حراس فقط للمنتخب خوفًا من تكرار سيناريو أمم إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، اقتراح جهازه المعاون بالاكتفاء بضم 3 حراس مرمى فقط فى المعسكر المقبل لمباراتى السنغال يومى 25 و29 مارس الجارى فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأكد كيروش لجهازه المعاون أنه يرفض الاكتفاء بـ3 حراس مرمى فقط، خوفا من تكرار سيناريو أمم افريقيا الأخيرة بالكاميرون بعدما تعرض الثنائى محمد الشناوى ومحمد أبو جبل للاصابة وتمت الاستعانة بالحارس الثالث محمد صبحى، لذا لابد من وضع جميع السيناريوهات فى الحسابات قبل مباراتى السنغال.

وتحددت أسعار تذاكر مباراة منتخب مصر والسنغال على النحو التالي: سعر تذكرة المقصورة بـ 2000 جنيه، الدرجة الأولى 600 جنيه، الدرجة الأولى العلوي 400 جنيه، الدرجة الثانية 250 جنيهاً، الدرجة الثالثة 100 جنيه.

وشهد الاتحاد المصرى لكرة القدم ، اجتماعا تنسيقيا موسعا لبحث كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره السنغالي ضمن المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم،وأقيم الاجتماع بحضور حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد، وممثلي مختلف الهيئات المشاركة في المباراة، والجهات الأمنية والرقابية المعنية وشركة تذكرتي والشركة الأفريقية للأمن وشركة بريزنتيشن.

وجاء الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات المكثفة لجميع الجهات المنوطة بتنظيم المباراة، حتى تظهر المباراة بالشكل الذى يليق بالكرة المصرية ، كما تضمن الاجتماع مناقشة بعض الضوابط الخاصة بدخول وخروج الجماهير والتأمين الخارجي والداخلى لملعب المباراة والمدرجات.