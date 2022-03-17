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قصة صور.. أوجستى بوش "ملك السلة " فى مصر

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القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الإسبانى أوجستى بوش المدير الفنى الحالى لفريق كرة السلة بالنادى الأهلى اقترب أن يصبح ملك تدريب كرة السلة فى مصر فى ظل حصده للبطولات سواء مع القلعة الحمراء حاليا أو مع الزمالك قبل تولى القيادة القنية للفريق الأحمر .

نجح بوش فى حصد 4 بطولات مع الأهلى حتى الأن آخرها شهت الفوز  على الاتحاد السكندري بنتيجة 69/64، ليتوج ببطولة كأس مصر لكرة السلة، فى المباراة التى جمعت الفريقين بصالة حسن مصطفى بأكتوبر مساء الأثنين .

وتوج بوش من قبل مع الأهلى بألقاب  البطولة العربية للأندية، وبطولة دورى المرتبط، فضلا عن  بطولة منطقة القاهرة.

ونجح بوش فى حصد بطولة أفريقيا مع الزمالك  قبل تولى  تدريب الأهلى منتصف أغسطس الماضى، و نجح فى أن يحصل لقب البطولة العربية كأول لقب عربى فى تاريخ النادى الأهلى.

ويرصد الخليج 365 لقطات للمدير الفنى أوجستى بوش فى الصور التالية:

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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