شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أوجستى بوش "ملك السلة " فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الإسبانى أوجستى بوش المدير الفنى الحالى لفريق كرة السلة بالنادى الأهلى اقترب أن يصبح ملك تدريب كرة السلة فى مصر فى ظل حصده للبطولات سواء مع القلعة الحمراء حاليا أو مع الزمالك قبل تولى القيادة القنية للفريق الأحمر .

نجح بوش فى حصد 4 بطولات مع الأهلى حتى الأن آخرها شهت الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 69/64، ليتوج ببطولة كأس مصر لكرة السلة، فى المباراة التى جمعت الفريقين بصالة حسن مصطفى بأكتوبر مساء الأثنين .

وتوج بوش من قبل مع الأهلى بألقاب البطولة العربية للأندية، وبطولة دورى المرتبط، فضلا عن بطولة منطقة القاهرة.