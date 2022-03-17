شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل يفاضل بين أكثر من عرض محلى وآخر سعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل محمد أبو جبل، حارس مرمى الزمالك، بين أكثر من عرض محلى بعد خروجه من حسابات مجلس إدارة النادى برئاسة مرتضى منصور، الذين أكدوا عدم التجديد للحارس الدولى نظرا لهبوط مستواه، وتلاعبه فى تجديد عقده ورغبته فى الرحيل للدورى السعودى.

ورغم خروج أبو جبل من حسابات مسئولى النصر السعودى إلا أنه يمتلك أكثر من عرض خارجى أيضا بعد تألقه بالبطولة الأفريقية وتصديه لأكثر من ضربة جزاء أثناء البطولة، ويتكتم الحارس فى الوقت الحالى على العروض الخارجية حفاظا على مكانه فى تشكيلة الفريق الأبيض.

وكان كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى أجرى اتصالا هاتفيا بفيريرا المدير الفنى للزمالك طالبه فيها باستمرار أبو جبل فى حراسة مرمى الفريق الأبيض حفاظا على مكانه بتشكيلة الفراعنة التى تستعد لمواجهتى السنغال فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم والتى يحتاج فيها المدرب البرتغالى لكل عناصره التى اعتمد عليها مؤخرا بالبطولة الأفريقية.

وينتظر مسئولو الأندية انتهاء معكسر المنتخب المقبل ومواجهتى السنغال من أجل عدم تشتت تركيزه على أن يقوموا بالدخول فى مفاوضات رسمية معه من أجل التعاقد معه لتدعيم مركز حراسة المرمى بهم.