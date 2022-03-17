شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مؤتمر صحفي لموسيمانى وأحد كباتن الأهلي للحديث عن مباراة المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اليوم الخميس المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي والمريخ السوداني والمقرر لها غدا الجمعة على استاد "الأهلي والسلام في خامس جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي يتحدث خلالها بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي وأحد كباتن الفريق الأحمر عن استعدادات الأهلي لموقعة الغد وطموحهم من المباراة.

وتواصل مسئولو النادي الأهلي مع مسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لمعرفة مصير مباراة الهلال السوداني في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وموقف الكاف من تأجيل المباراة.

وطلب الأهلي من الكاف تأجيل موعد مباراة الهلال السوداني والمقرر لها أول أبريل المقبل، لاسيما أنها ستقام بعد 48 ساعة من موعد مباراة منتخب مصر ضد السنغال في إياب المرحلة الفاصلة في تصفيات كأس العالم، بخلاف أن المباراة ستقام في السنغال وهو ما قد يعرض لاعبي الأهلي الدوليين للإرهاق.

ويرغب مسئولو النادي الأهلي في تأجيل مباراة الهلال السوداني وعدم إقامتها في الموعد المحدد سلفا بسبب تضاربها مع التعديلات التي طرأت على موعد مباراة منتخب مصر ضد السنغال، وهو ما تفهمه مسئولي الكاف وضرورة تطبيق العدالة في منح كل فريق القسط الكافي من الراحة قبل المواجهات الرسمية بالبطولات الإفريقية.

ويبدأ اليوم الأربعاء فريق الأهلي تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة المريخ بعدما اكتفى بأداء جلسات تأهيلية وتدريبات في الجيم على هامش مران الفريق الأحمر.