تطور جديد في مستقبل صلاح مع ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تحدثت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن مستقبل النجم المصري محمد صلاح رفقة فريقه الحالي ليفربول، في ظل المفاوضات بين الطرفين لتجديد التعاقد والذي ينتهي عام 2023.

وبحسب صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، فإن صلاح أخبر زملائه في ليفربول قبل مباراة آرسنال بأنه يريد البقاء مع "الريدز" وعدم الرحيل إلى إسبانيا بعدما تردد وجود رغبة من نادي برشلونة للتعاقد مع صاحب الـ29 عامًا.

وأوضحت الصحيفة، أن البعض يعتقد رغبة صلاح في الحصول على راتب أسبوعي يقدر بـ500 ألف جنيه إسترليني، ليكون اللاعب الأعلى أجرًا في بريميرليج.

وواصلت الصحيفة البريطانية، أن صلاح لم يطلب أجرًا فلكيًا خلال مفاوضاته مع إدارة ليفربول من أجل الاستمرار.

وكان محمد صلاح أعلن في أكثر من مناسبة عن رغبته في البقاء مع ليفربول، إلا أن "مو" ينتظر التقدير المالي المناسب من إدارة النادي الإنجليزي للاستمرار خلال الأعوام المقبلة.

ويعتبر صلاح أحد أهم صفقات ليفربول وتحديدًا في ولاية المدرب يورجن كلوب، بعدما نجح الدولي المصري في تسجيل 153 هدفًا خلال 239 مباراة بجميع المسابقات سواء كانت محلية أو أوروبية.

جدير بالذكر أن صلاح انتقل إلى ليفربول قادمًا من روما الإيطالي في صيف 2017، حيث قدرت الصفقة بـ42 مليون جنيه إسترليني.