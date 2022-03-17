محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

يقام اليوم الخميس، عددًا من المباريات المختلفة سواء كانت محلية أو في الملاعب الأوروبية.

البداية من مسابقة دوري we المصري عندما يواجه فريق فاركو منافسه البنك الأهلي، في المقابل ستكون المباراة الثانية بين إيسترن كومباني وطلائع الجيش في إطار منافسات الأسبوع الـ13.

وفي مسابقة الدوري الأوروبي، يستضيف فريق جالاتا سراي التركي والذي يلعب بين صفوفه المحترف المصري مصطفى محمد فريق برشلونة ضمن إياب دور الـ16.

وكان لقاء الذهاب والذي أقيمت على ملعب "كامب نو" الخميس الماضي انتهى بنتيجة التعادل السلبي.

ويستعرض "الخليج 365"، أبرز مباريات الخميس بالمواعيد والقنوات الناقلة:

- دوري we المصري:

فاركو × البنك الأهلي.. الموعد 3 عصرًا.. القنوات الناقلة أون تايم سبورتس 2.

إيسترن كومباني × طلائع الجيش.. الموعد 5:30 مساءً.. القنوات الناقلة أون تايم سبورتس 1.

- الدوري الإنجليزي:

إيفرتون × نيوكاسل.. الموعد 9:45 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 3.

- الدوري الأوروبي:

ليون × بورتو.. الموعد 10 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس اكسترا 1.

وست هام يونايتد × إشبيلية.. الموعد 10 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 1.

- دوري المؤتمر الأوروبي:

بازل × أولمبيك مارسيليا.. الموعد 7:45 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1.

رين × ليستر سيتي.. الموعد 7:45 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.

روما × فيتيسه آرنهم.. الموعد 10 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.