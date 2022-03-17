شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يجهز عبد الله جمعة لإشراكه فى الجانب الأيمن بدلا من المثلوثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز فيريرا، المدير الفنى للزمالك، عددا من البدلاء للاعتماد عليهم بشكل أساسى خلال الفترة المقبلة على رأسهم عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق، حيث من المؤكد تجربته فى مركز الظهير الأيمن فى حالة عدم تعافى حازم إمام بشكل كامل نظرا لهبوط مستوى المثلوثى، بالإضافة لتجربة يوسف أوباما فى مركز المهاجم بدلا من عمر السعيد الذى تأكد غيابه وعدم الإستعانة به فى اللقاءات المقبلة.

ويحاول فيريرا تجهيز عدد من اللاعبين البدلاء لتجربتهم فى لقاؤ بيترو أتلتيكو الذى أصبح تحصيل حاصل بعد خروج الفريق رسميا من دور المجموعات الأفريقى عقب هزيمته الأخيرة أمام الوداد المغربى باستاد القاهرة بهدف مقابل للا شىء، وتوقف رصيده عند نقطتين فى المركز الثالث، وفقد فرصة التأهل رسميا بعد فوز بترو أتلتيكو على ساجرادا بثلاثية دون رد فى الجولة الأخيرة.

واختار فيريرا 22 لاعبا للسفر بهم لأنجولا وهم:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد عواد، السيد عطية.

خط الدفاع: محمد عبد الغني، محمود الونش، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعه، محمد عبد الشافي، أحمد فتوح، حازم إمام، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمد أشرف روقا، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم، أشرف بنشرقي، رزاق سيسيه.

خط الهجوم: عمر السعيد، سيف الجزيري.