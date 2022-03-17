شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومباني يتربص بطلائع الجيش للهروب من خطر القاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق إيسترن كومباني بنظيره طلائع الجيش لحساب الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز، في الخامسة والنصف مساء على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس.

مباراة اليوم تأتي في أعقاب تأهل الفريقين لثمن نهائي كأس مصر، حيث عبر طلائع الجيش للدور ثمن النهائي بعد الفوز على فريق حلوان العام، وذلك بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما تأهل فريق إيسترن كومباني لنفس الدور بعد الفوز على فريق غزل المحلة بضربات الترجيح، وذلك بعد التعادل بهدف لكل فريق.

ويحتل فريق إيسترن كومباني المركز السادس عشر في ترتيب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم برصيد 9 نقاط جمعهم من خوض 12 مباراة فز مرتين وتعادل في ثلاثة وتلقى 7 هزائم وسجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلت شباكه 23 هدفا كأضعف خط دفاع في المسابقة.

بينما يحتل طلائع الجيش المركز الرابع عشر على جدول الترتيب برصيد 13 نقطة جمعهم من 12 مباراة فاز في ثلاثة لقاءات وتعادل في أربعة وتلقى 5 هزائم ونجح لاعبوه في تسجيل 5 أهداف كأضعف خط هجوم مع الإسماعيلي، بينما استقبلت شباكه 12 هدفا.

ويسعى إيسترن كومباني لمواصلة صحوته الأخيرة منذ بطولة كأس الرابطة، والتي أدت إلى تغير نتائجه بشكل كامل، حيث تعادل مع الاتحاد والمصرى وفاز على سيراميكا وإنبى، والفوز على غزل المحلة في كأس مصر.