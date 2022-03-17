تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم الخميس 17مارس/ آذار 2022 عدة مباريات مهمة في الدوريات الأوروبية والعربية.



ويأتي على رأس مباريات الخميس لقاءات إياب دور الـ16 في بطولة الدوري الأوروبي والتي تشهد عدة صدامات ساخنة.

يستقبل فريق جالطة سراي التركي نظيره برشلونة الإسباني في إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي، حيث تنطلق المباراة الساعة 8:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9:45 بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حسن العيدروس.

يواجه فريق ليون الفرنسي نظيره بورتو البرتغالي في إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي، حيث تنطلق المباراة الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة beIN Sports HD Xtra 1 بتعليق سوار الذهب.

يستقبل فريق وست هام يونايتد الإنجليزي نظيره إشبيلية الإسباني في الدوري الأوروبي، حيث تنطلق المباراة الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق أحمد البلوشي.

يستضيف رين الفرنسي نظيره ليستر سيتي الإنجليزي في إياب ثمن نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، حيث تنطلق المباراة الساعة 8:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9:45 بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة شبكة قنوات بي إن سبورتس.

يواجه فريق روما الإيطالي نظيره فيتيسه أرنهيم الهولندي في إياب ثمن نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، حيث تنطلق المباراة الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر شبكة بي إن سبورتس.

يواجه فريق إيفرتون نظيره نيوكاسل في مباراة مؤجلة من الجولة 20 للدوري الإنجليزي، حيث تنطلق المباراة الساعة 10:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11:45 بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة beIN Sports 3 HD Premium بتعليق باسم الزير.

يواجه فريق النصر نظيره الفيحاء في الجولة 25 من الدوري السعودي، حيث تنطلق المباراة الساعة 8:50 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9:50 بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر شبكة قنوات SSC، ومنصة شاهد الإلكترونية.