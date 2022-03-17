شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يغادر اليوم لأنجولا لمواجهة بيترو أتلتيكو على متن طائرة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة الزمالك اليوم متوجهة إلى أنجولا على متن طائرة خاصة لمواجهة بيترو أتليتكو فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى رابطة الأبطال الأفريقى، ورغم أن اللقاء تحصيل حاصل بعد خروج الفريق الأبيض من البطولة رسميا عقب هزيمته فى الجولة الماضية أمام الوداد المغربى، إلا أن البرتغالى فيريرا المدير الفنى للفريق حرص على الاجتماع باللاعبين على هامش التدريبات بالقاهرة، وحثهم على ضرورة الفوز وحصد الست نقاط المتبقية بالبطولة من أجل رفع اسم النادى والخروج بشكل مشرف.

ومن المقرر أن يجرى فيريرا عدة تغييرات فى التشكيلة الأساسية للفريق بعد قرار مجلس الإدارة بالإطاحة بعدد من اللاعبين الأساسيين، والاستعانة بعدد من فريق الشباب كنوع من العقاب بعد الخروج المهين من البطولة.

ومن المتوقع أن يحرس محمد عواد مرمى الفريق الزملكاوى بدلا من محمد أبو جبل بعد الأداء المهتز للأخير منذ عودته من كأس الأمم الأفريقية، وتسببه فى إحراز العديد من الأهداف السهلة فى مرماه، بالإضافة لعودة محمد عبد الغنى فى الخط الخلفى بجانب محمود حمدى الونش بدلا من محمود علاء، كما سيجلس الثنائى أشرف بن شرقى وسيف الدين الجزيرى على دكة البدلاء.