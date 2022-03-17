شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يصطدم بالبنك الأهلي بالدوري فى الظهور الأول للبرتغالي ألميدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق فاركو في الرابعة عصر اليوم بنظيره البنك الأهلي على استاد الإسكندرية في مباراة صعبة بين الصاعدين للممتاز هذا الموسم، ضمن منافسات الأسبوع الـ13 للدوري العام في نسخته الحالية.

ويحتل نادي فاركو المركز الثاني في الدوري برصيد 16 نقطة خلال 12 مباراة 5 مباريات فوز ومباراة تعادل و6 لقاءات خسائر، ويريد الفوز اليوم من أجل أن يرفع من ترتيبه بالدوري ورفع نقاطه.

في المقابل يحتل البنك الاهلي المركز الخامس في ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة من خلال 12 مباراة 5 مباريات فوز ومباراتين تعادل و5 مباريات خسائر، ويدخل هذه المباراة وهو يسعي للخروج بأقل الخسائر وهو التعادل.

يدخل فريق فاركو اللقاء في الظهور الأول لمدربه الجديد البرتغالي نونو ألميدا الذي تولى المهمة بعد توجيه الشكر لمجدي عبد العاطي المدير الفني السابق وجهازه المعاون، بعدما فاز كفر الشيخ على نظيره فريق فاركو الصاعد حديثا للدوري بنتيجة 2 / 1 ضمن منافسات الدور الـ 32 من كاس مصر هذا الموسم، على ملعب حرس الحدود بالإسكندرية.

وعلى صعيد الدوري حقق نادى فاركو أول تعادل له في تاريخ البطولة أمام الإسماعيلي، فى اللقاء الذي جمع الفريقين بإستاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الأسبوع الثاني عشر، ويعد هذا التعادل هو الأول لنادى فاركو في تاريخه في بطولة الدورى.

على الجانب الأخر يعيش البنك الأهلي نشوة كروية كبيرة بعدما نجح في تحقيق الفوز في آخر مباراتين بالدوري على حساب الجونة ومصر المقاصة، بعدما كان قد خسر في ثلاثة لقاءات متتالية قبلهما.