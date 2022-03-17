شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق بطولة كأس العالم للجمباز الفنى رجال وسيدات باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الخميس، منافسات بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات 2022، مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، والتي تقام في الفترة من 17 حتى 21 مارس الجاري بمشاركة 281 فرد يمثلون 35 دولة .

ومن جانبه قال الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والافريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي إن حرص الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة ، على دعم البطولة للخروج بالمظهر الذي يليق بالجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعرب أمين عن فخره واعتزازه بقدرة الدولة المصرية على استضافة البطولات العالمية في مختلف الألعاب، في الوقت الذي يصعب على دول كبيرة تنظيم حدث رياضي كبير طوال الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا التي ضربت العالم فى 2019 ومستمرة حتى الآن.

وأشار إلى قدرة مصر على التنظيم مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة اللاعبين والوفود المشاركة مع توافر جميع مقومات نجاح البطولة على أرض مصر من منشآت رياضية وبنية تحتية على أعلى مستوى بعد الجهود المبذولة من القيادة السياسية في وضع مصر على خارطة استقبال البطولات القارية والدولية مؤخرا.