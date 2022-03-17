شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصفيات منتخب الكاراتيه للشباب باستاد القاهرة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم تصفيات منتخب الكاراتيه تحت 21 سنة، لاختيار قائمة اللاعبين المقرر مشاركتهم فى منافسات بطولة العالم، المقرر إقامتها أكتوبر المقبل بتركيا.

وتقام التصفيات والتجارب بصالة 3 باستاد القاهرة، على أن تقام تصفيات داخلية أخرى يوم 24 مارس بصالة اتحاد الشرطة.

ويقيم اتحاد الكاراتيه التصفيات بنظام الدورى، ويتم من خلالها اختيار منتخب المشارك فى منافسات بطولة العالم، حيث تقام التصفيات من 17 إلى 20 مارس باستاد القاهرة، بينما تقام تصفيات داخلية أخرى باتحاد الشرطة فى الفترة من 24 إلى 27 مارس الجارى.

ومن المقرر أن يتم اختيار اتحاد الكارتيه اللاعبون أصحاب المراكز من الأول الى الرابع من التصفيات ليتم ضمهم للمنتخب المشارك فى البطولة.

وستشهد عملية الميزان وزن اللاعب وفقا لميزانه الفعلى في جدول الأوزان، وحال وجود اختلاف في الميزان بالزيادة أو النقصان ، يتم ترحيله لميزانه الفعلى.