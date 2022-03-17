شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: الفوز على الجونة يمنحنا الثقة.. والقادم أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق محمد عادل فتحي، المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادي المقاولون، على فوز الذئاب أمس الأربعاء على الجونة بهدفين مقابل هدف في إطار منافسات الدوري المصري هذا الموسم.

وقال عادل في تصريحات تليفزيونية: "بلا شك المقاولون كان في حاجة إلى تحقيق الفوز على الجونة، نثق في اللاعبين والجهاز الفني، والانتصار اليوم على الجونة يمنحنا المزيد من الثقة".

وأضاف: "نستخدم سياسة النفس الطويل مع المدربين، وعماد النحاس قدم مسيرة مميزة معنا، وعودة مدرب كبير وله كامل الدعم، والفترة المقبلة المقاولون سيصبح أفضل". واختتم: "الفريق سيعود بثقة كبيرة بعد التوقف، ونسعى لاستغلال فترة التوقف بالشكل الأمثل".