شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض آخر مران قبل مباراة المريخ السودانى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلي اليوم الخميس مرانه الأخير على ملعب مختار التتش استعدادا لمواجهة المريخ غدا الجمعة على استاد "الأهلي والسلام" ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يختتم الفريق الأحمر تحضيراته ويستقر على طريقة اللعب التي سيعتمد عليها في موقعة الغد قبل الدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق.

ويرغب موسيماني في تحفيظ لاعبي الأهلي بعض الجمل الفنية التي ينوي تنفيذها أمام المريخ غدا وكذلك تفادي الأخطاء التي وقع فيها لاعبيه خلال مباراة صن داونز ومن قبلها مباراة المريخ، وضرورة استغلال أنصاف الفرص التي تتاح للاعبين أمام المرمى في زيارة شباك الفريق السوداني وتحقيق الهدف من هذه المباراة.

وتواصل مسئولو النادي الأهلي مع مسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لمعرفة مصير مباراة الهلال السوداني في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وموقف الكاف من تأجيل المباراة.

وطلب الأهلي من الكاف تأجيل موعد مباراة الهلال السوداني والمقرر لها أول أبريل المقبل، لاسيما أنها ستقام بعد 48 ساعة من موعد مباراة منتخب مصر ضد السنغال في إياب المرحلة الفاصلة في تصفيات كأس العالم، بخلاف أن المباراة ستقام في السنغال وهو ما قد يعرض لاعبي الأهلي الدوليين للإرهاق.

ويرغب مسئولو النادي الأهلي في تأجيل مباراة الهلال السوداني وعدم إقامتها في الموعد المحدد سلفا بسبب تضاربها مع التعديلات التي طرأت على موعد مباراة منتخب مصر ضد السنغال، وهو ما تفهمه مسئولي الكاف وضرورة تطبيق العدالة في منح كل فريق القسط الكافي من الراحة قبل المواجهات الرسمية بالبطولات الإفريقية.

ويبدأ اليوم الأربعاء فريق الأهلي تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة المريخ بعدما اكتفى بأداء جلسات تأهيلية وتدريبات في الجيم على هامش مران الفريق الأحمر.